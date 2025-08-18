Con una masiva asistencia de niños y niñas acompañados por sus familias, el distrito de Salas celebró el Día del Niño con una jornada recreativa en el estadio municipal “Juan de Dios Bolívar”.

El evento, desarrollado en un ambiente festivo, incluyó juegos inflables, dinámicas, sorteos y un espectáculo a cargo de los “Gemelos Maravillosos”, que mantuvo a los pequeños entretenidos durante toda la tarde.

Infancia feliz

La actividad reunió a cientos de personas del distrito y zonas cercanas, convirtiéndose en un espacio de esparcimiento y convivencia familiar. Entre las atracciones también hubo entrega de premios, vales de consumo y regalos, además de refrigerios gratuitos como algodón de azúcar, canchita popcorn y refrescos, distribuidos mediante tickets entregados a los asistentes.

La jornada, más allá del entretenimiento, tuvo como propósito destacar la importancia de una infancia feliz, saludable y con acceso a sus derechos fundamentales.

Desde los organizadores se recordó que el Día del Niño no solo es una celebración, sino también una oportunidad para reflexionar sobre el compromiso social con el bienestar y el desarrollo integral de los más pequeños.

Las familias valoraron la iniciativa como un espacio necesario para promover valores, fortalecer vínculos familiares y reconocer el papel fundamental de los niños y niñas en la sociedad.

