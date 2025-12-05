En el marco de la Semana de la Salud Bucal, EsSalud Ica desarrolló una campaña de salud integral, dirigida principalmente a los usuarios del Módulo de Rehabilitación Profesional y Social, reafirmando su compromiso con el bienestar y la prevención en la comunidad asegurada.

Servicios médicos

Durante la jornada, los asistentes recibieron atención especializada en medicina general, odontología, psicología, obstetricia y nutrición, complementada con despistajes y controles preventivos como toma de presión arterial, vacunación y control de peso y talla, garantizando un chequeo integral en un solo espacio.

El Dr. Roberto Almeida Donaire, Gerente de EsSalud Ica, destacó la relevancia de integrar la prevención bucal con la atención médica integral, enfatizando que este enfoque contribuye significativamente a la reinserción social y profesional de los usuarios. “Esta iniciativa refuerza el compromiso de EsSalud de acercar servicios de calidad a la población asegurada, promoviendo hábitos saludables y cuidado preventivo”, dijo.

VIDEO RECOMENDADO