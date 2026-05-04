En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, la Dirección Regional de Trabajo llevó a cabo una jornada informativa en las instalaciones de la empresa agrícola Inkas-berries, con el objetivo de fortalecer la cultura de prevención de riesgos laborales entre los trabajadores.

Prevención de accidentes

La actividad incluyó una charla informativa donde se abordaron temas clave como la importancia de la seguridad en el entorno laboral, la identificación de riesgos ocupacionales y la adopción de medidas preventivas para evitar accidentes y enfermedades profesionales.

Asimismo, se desarrollaron dinámicas participativas y pausas activas, que permitieron a los trabajadores aprender de manera práctica técnicas de relajación, estiramiento y activación física, contribuyendo a mejorar su bienestar y reducir la fatiga durante la jornada laboral.

Durante la jornada, fueron capacitados alrededor de 400 trabajadores, quienes participaron activamente en las actividades programadas. Las dinámicas informativas se organizaron en tres grupos en campo y un grupo general, facilitando una atención más personalizada y una mejor interacción con los participantes.

Estas acciones buscan sensibilizar tanto a empleadores como a trabajadores sobre la importancia de promover ambientes laborales seguros y saludables, fomentando hábitos que impacten positivamente en la productividad y calidad de vida.

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