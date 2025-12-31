Un aparatoso accidente de tránsito se registró la noche del lunes en la intersección de la avenida Abraham Valdelomar con la Panamericana Sur, en el distrito de Salas Guadalupe, luego de que una mototaxi impactara violentamente contra un tráiler.

Severos destrozos

Según información preliminar, una mujer que conducía el vehículo menor quedó atrapada entre los fierros retorcidos de la unidad menor tras el impacto. Alertados por el fuerte ruido, vecinos y transeúntes solicitaron apoyo inmediato, llegando al lugar personal de Serenazgo y efectivos de la Policía Nacional del Perú.

Los agentes procedieron a rescatar a la conductora, quien se encontraba ensangrentada y con lesiones de consideración. Testigos señalaron que la mujer habría estado bajo los efectos del alcohol, por lo que fue auxiliada de inmediato antes de la llegada de las unidades de emergencia, debido a la gravedad de sus heridas.

Luego de recuperar parcialmente el conocimiento, la mujer preguntaba insistentemente por su ubicación y, tras ser estabilizada, fue colocada en una camilla y trasladada al Hospital Regional de Ica a bordo de una camioneta de Serenazgo para recibir atención médica especializada.

El caso es investigado por la Policía Nacional, que busca determinar las causas del accidente y establecer responsabilidades, además de confirmar si la conductora se encontraba en estado de ebriedad, lo que agravaría su situación legal. En tanto, ciudadanos cuestionaron la circulación de mototaxis por una vía rápida como la Panamericana Sur, advirtiendo el alto riesgo que ello representa.

