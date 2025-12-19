Un grave incidente de tránsito estuvo a punto de terminar en tragedia en la carretera Panamericana Sur, en la provincia de Nasca, cuando un tráiler realizó una maniobra imprudente que puso en peligro la vida de otros conductores.

Invadió el carril contrario

El hecho ocurrió el 17 de diciembre, alrededor de las 6:15 de la tarde, cuando un tráiler de color rojo, que circulaba a excesiva velocidad, adelantó de manera indebida a otra unidad pesada. Esta acción obligó a un tráiler que venía en sentido contrario a realizar una maniobra de emergencia y salir de la vía hacia la berma auxiliar para evitar un choque frontal.

El momento quedó registrado en la cámara de video del propio vehículo afectado, evidenciando la peligrosa conducta del conductor infractor y el alto riesgo generado en plena carretera.

Afortunadamente, no se reportaron heridos ni daños personales. Sin embargo, el incidente ha generado preocupación entre los usuarios de la vía, quienes advierten sobre la constante imprudencia de algunos conductores de vehículos pesados en este tramo de la Panamericana Sur, especialmente en fechas cercanas a las celebraciones de fin de año.

