Un ciudadano que sería de nacionalidad francesa fue trasladado al hospital Santa María del Socorro, en la provincia de Ica, luego de ser hallado inconsciente y con diversas lesiones en el cuerpo.

Víctima de delito

De acuerdo con información preliminar, el extranjero habría estado la noche anterior en un establecimiento nocturno por la laguna de Huacachina, donde además se encontraría hospedado. Al día siguiente fue encontrado tendido en la vía pública, con golpes en el rostro y otras heridas visibles.

Debido a que no hablaría español y no portaba sus pertenencias personales, las autoridades y personal médico han tenido dificultades para confirmar su identidad y ubicar a sus familiares o contactos cercanos.

Asimismo, trascendió que la víctima habría sido despojada de su celular y otros objetos de valor, situación que viene siendo materia de investigación.

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