El Club Centro Social reafirmó su protagonismo en el baloncesto formativo al proclamarse campeón de la primera edición de la Copa Lima de Basketball 2026 en las categorías U13 y U14, tras una destacada participación a lo largo del certamen, que se inició en abril y culminó el pasado domingo 5 de julio.

Talento deportivo

La institución iqueña cerró el torneo como una de las grandes protagonistas de la competencia, logrando el doble campeonato luego de superar a rivales de importante nivel en ambas categorías y consolidando el trabajo que viene desarrollando desde hace casi una década en la formación de nuevos talentos.

En la categoría U13, el Club Centro Social realizó una campaña perfecta, culminando el campeonato de manera invicta. El equipo avanzó hasta las semifinales, donde derrotó al Club Encesta, y posteriormente venció al Club Basket Center en la gran final para quedarse con el título. El plantel campeón estuvo conformado por Augusto Mendoza, Sebastián De La Cruz, Joaquín De La Cruz, Alejandro De La Cruz, Óscar Vera, Thiago Cossío, Rafael Paucas, Liam Ñopo, Alonso Aquije, Jassiel Zumaeta, Thiago Huasaquiche y Sebastián Campos, quienes mantuvieron un rendimiento sobresaliente durante toda la competencia.

Por su parte, la categoría U14 también cumplió una destacada campaña. Durante la fase regular enfrentó a clubes de gran tradición como Regatas Lima, Basket Center y Club Encesta, logrando la clasificación a las instancias decisivas. En las semifinales superó al Club SMB en un encuentro de alta exigencia y, posteriormente, volvió a imponerse al Club Encesta en la final para obtener el segundo campeonato del Club Centro Social en esta primera edición de la Copa Lima. El equipo estuvo integrado por Matías Guillén, Matías Chipana, Alejandro De La Cruz, Branko Laura, José Muchaipiña, Gerardo Ávalos, Gerardo Poma, Sebastián Valdez, Jericó Ñopo, Juan Martínez y Alberto Arrocha.

Además de los logros colectivos, el torneo dejó importantes reconocimientos individuales para la institución. Alejandro De La Cruz fue elegido como el mejor jugador de la categoría U13, mientras que Matías Guillén recibió la distinción como el jugador más destacado de la categoría U14, premios que reflejan el nivel mostrado por ambos deportistas durante el desarrollo del campeonato.

El éxito alcanzado por el Club Centro Social también responde al trabajo realizado por el comando técnico integrado por los entrenadores José Arrocha, Claudia Silva y Virgilio García, quienes dirigieron la preparación y el proceso competitivo de ambas categorías durante el torneo.

Asimismo, estos resultados se enmarcan en el proyecto deportivo impulsado por la actual directiva del Club Centro Social, encabezada por su presidente, Guillermo Barco, junto a la vocal de Deportes, María Elena Ponce, quienes han respaldado el fortalecimiento de las divisiones menores y el desarrollo de la disciplina dentro de la institución.

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