Efectivos del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Juliaca intervinieron a cuatro personas durante un operativo de inteligencia ejecutado en el sector Jasana Central, distrito de Taraco, provincia de Huancané, región Puno.

La intervención permitió recuperar varios vehículos y otros bienes reportados como sustraídos, los cuales quedaron a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes.

Denuncia originó la intervención policial

Según la información policial, la intervención se produjo luego de la denuncia presentada por dos ciudadanos, identificados con las iniciales M.R.S.M. (39) y R.L.M. (39).

Los agraviados señalaron que, aproximadamente a las 10:40 p. m., cuatro sujetos que presuntamente se hacían pasar por efectivos policiales los interceptaron en el desvío Yocará, donde les arrebataron una camioneta Toyota Hilux, teléfonos celulares, una tablet y otras pertenencias.

Tras recibir la denuncia, agentes especializados realizaron labores de inteligencia y efectuaron el seguimiento del vehículo mediante un sistema de posicionamiento satelital (GPS).

Cuatro personas fueron intervenidas

Como resultado de las diligencias, el personal policial ubicó la camioneta en un inmueble del sector Jasana Central y ejecutó una intervención en situación de flagrancia.

Durante el operativo se recuperaron:

Una camioneta Toyota Hilux reportada como robada.

Una tablet.

La llave de contacto del vehículo.

Una segunda camioneta.

Una motocarga.

Dos motocicletas lineales.

Otros objetos presuntamente sustraídos.

Asimismo, fueron intervenidas las siguientes personas:

A.S.E. (39) , alias “Cachaco”.

, alias “Cachaco”. R.D.S.M. (19) , alias “Rubí”.

, alias “Rubí”. E.E.Y. (70) , alias “Eufra”.

, alias “Eufra”. W.S.E. (37), alias “Neto”.

Las identidades se consignan con iniciales debido a que el caso se encuentra en etapa de investigación.

Fiscalía continúa con las investigaciones

La Policía informó que las diligencias se desarrollan con participación de un representante del Ministerio Público, con el objetivo de determinar la responsabilidad individual de cada uno de los intervenidos.

Hasta el momento, las autoridades investigan la presunta participación de los implicados en hechos vinculados al robo de vehículos y otros delitos conexos. Corresponderá al Ministerio Público y al Poder Judicial determinar las responsabilidades conforme avance el proceso, respetándose la presunción de inocencia de los investigados.