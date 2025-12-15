El Club Deportivo Estudiantes de Medicina de Ica celebró ayer domingo 14 de diciembre un cuarto de siglo de historia desde que alcanzó la gloria en la Copa Perú 2000, un logro que quedó grabado para siempre en la memoria de los aficionados iqueños. La conmemoración tuvo lugar en el Estadio José Picasso Peratta, reuniendo a jugadores, dirigentes, estudiantes y simpatizantes del club.

Años de esfuerzo

El histórico título no solo representa un triunfo deportivo, sino también el resultado de años de esfuerzo, disciplina y trabajo en equipo. Los protagonistas recordaron cómo un grupo de jóvenes médicos y estudiantes logró poner en alto el nombre de Ica en el fútbol nacional.

Durante la jornada, se revivieron los momentos más destacados de la Copa Perú 2000, con la participación de exjugadores y figuras que formaron parte del plantel. Además, el evento sirvió para fortalecer los lazos entre el club, sus hinchas y la comunidad local.

A lo largo de sus 25 años de existencia, Estudiantes de Medicina no solo ha buscado la excelencia deportiva, sino también el desarrollo integral de sus integrantes, promoviendo el compromiso social, la formación de líderes y la educación en valores dentro y fuera de las canchas.

