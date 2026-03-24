Un acto de deshonestidad fue reportado en un restaurante ubicado en la avenida Siete, en la provincia de Ica, donde tres personas —dos mujeres y un hombre— habrían abandonado el local tras consumir alimentos sin pagar la cuenta.

Indignación ciudadana

Según el testimonio de los propietarios, los clientes consumieron caldo de gallina y pidieron comida para llevar, pero, aprovechando un descuido del personal, se retiraron del establecimiento sin abonar el consumo.

El hecho ha generado indignación entre los trabajadores y el dueño del negocio, quienes señalaron que se trata de un golpe directo a un pequeño emprendimiento que depende del esfuerzo diario para subsistir. “Es un acto totalmente deshonesto que afecta nuestro sustento”, indicaron.

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