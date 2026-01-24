El Primer Juzgado Unipersonal de Ica emitió sentencia condenatoria contra Julio Freddy Condorí Flores como autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio culposo, en agravio de Jossmel Augusto Gutiérrez Aguilar, joven conductor de 29 años de edad, quien perdió la vida tras un trágico accidente de tránsito ocurrido en la carretera Panamericana Sur.

Homicidio culposo

Durante la lectura de sentencia, el juzgado impuso cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución, sujeta a un periodo de prueba de dos años, conforme a lo previsto en el primer y tercer párrafo del artículo 112 del Código Penal. La responsabilidad penal quedó acreditada por el siniestro registrado el 11 de febrero de 2019, en el kilómetro 306 de la Panamericana Sur, a la altura del sector Garganto, en el distrito de Los Aquijes.

Como parte de las reglas de conducta, Condorí Flores deberá no concurrir a lugares de dudosa reputación, no variar su domicilio sin autorización judicial, firmar control biométrico cada 30 días y justificar sus actividades, bajo apercibimiento de que el incumplimiento de cualquiera de estas disposiciones podría derivar en la revocatoria de la suspensión de la pena, conforme al artículo 59 del Código Penal.

En cuanto a la reparación civil, el sentenciado fue obligado a pagar 20 mil soles a favor de los familiares de la víctima, monto que será cancelado en cuatro cuotas de 5 mil soles, con fechas establecidas para los meses de febrero, marzo, abril y mayo del presente año, según lo ordenado por el órgano jurisdiccional.

Asimismo, el juzgado dispuso la inhabilitación por el periodo de un año, conforme al artículo 36, inciso 7, del Código Penal, lo que implica la suspensión de la licencia de conducir u obtenerla durante dicho plazo. Esta medida, sumada a la condena penal, elimina cualquier aspiración política futura del sentenciado mientras se mantengan vigentes los efectos de la sentencia y sus antecedentes.

Finalmente, se ordenó que, una vez consentida o ejecutoriada la resolución, se proceda con la inscripción de los antecedentes penales y se remitan los actuados al Juzgado de Investigación Preparatoria para la ejecución correspondiente.

VIDEO RECOMENDADO