La noche del domingo 17 de mayo se reportó un brutal accidente de tránsito en la provincia de Ica, a la altura de la ciudad universitaria, donde una camioneta cayó brutalmente a una acequia. Su conductor iba en estado de ebriedad.

Brutal choque

El siniestro se registró en la carretera Panamericana Sur, en las afueras de la Universidad San Luis Gonzaga. El estudiante de psicología Marco Antonio Huamán Negrón, dio positivo en el dosaje etílico que confirmó que manejaba con 2.46 gramos de alcohol por litro de sangre.

La camioneta impactó la parte posterior de un camión de la empresa MAVITHIAR S.A.C., de placa BW0-990, que transportaba productos refrigerados con destino a la región Arequipa. Luego terminó cayendo a una acequia.

El joven herido fue auxiliado por personal del SAMU y trasladado al hospital Santa María del Socorro. Personal médico y policial indicó que el estudiante mostró una actitud alterada y faltó el respeto a los efectivos que resguardaban el nosocomio. Posteriormente, quedó a disposición de las autoridades mientras continúan las investigaciones.

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