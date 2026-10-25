Tras el accidente de tránsito registrado la noche del miércoles 21 de octubre en el sector de Garganto, en el distrito de Los Aquijes, se conoció que el conductor de la camioneta involucrada, Edgar Alberto de la Cruz Cari de 44 años, registró 2.18 gramos de alcohol por litro de sangre en el dosaje etílico. El choque ocurrió en la carretera Panamericana Sur y dejó dos personas heridas.

Brutal choque

El siniestro involucró a un camión de placa BMW-763, conducido por Adrián Pilares Vivanco, y una camioneta blanca de placa CAU-563, perteneciente a la empresa Inversiones Peruanas JPG S.A.C. Según la versión brindada por el conductor del vehículo de carga pesada, la camioneta habría invadido el carril contrario y terminó impactando contra la zona de la tolva del camión, que se dirigía hacia Arequipa. La camioneta quedó destrozada por la fuerza del impacto.

Como consecuencia del impacto, resultaron heridos Edgar de la Cruz Cari y su acompañante, Linda Mayte de la Cruz Manzilla. Ambos fueron auxiliados por el Cuerpo General de Bomberos, con apoyo del personal de Serenazgo de la Municipalidad Distrital de Los Aquijes, y trasladados de emergencia al Hospital Regional de Ica.

Durante las diligencias realizadas en el lugar del accidente, se encontraron botellas y latas de cerveza, además de otros envases de bebidas alcohólicas, al interior de la camioneta siniestrada.

El resultado del examen de alcoholemia practicado a De la Cruz Cari confirmó que conducía con 2.18 gramos de alcohol por litro de sangre. El certificado de dosaje etílico de la Policía Nacional consignó el resultado de 2.18 g/L y la conclusión “POSITIVO”. El conductor continúa internado en el Hospital Regional de Ica con diagnóstico de policontuso por accidente de tránsito.

Por otro lado, el dosaje etílico realizado a Adrián Pilares Vivanco, conductor del camión, arrojó resultado negativo. De acuerdo con la información difundida, el chofer fue puesto en libertad y se encontraba camino a reunirse con sus familiares, quienes atravesaron momentos de preocupación tras conocer el accidente.

Las autoridades correspondientes deberán esclarecer las circunstancias del choque y determinar las responsabilidades del caso. El resultado del dosaje etílico constituye un nuevo elemento en las investigaciones sobre el accidente ocurrido en este tramo de la Panamericana Sur.

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