Con una ceremonia protocolar realizada en el parque Miguel Grau, ubicado en la urbanización San Isidro de la provincia de Ica, autoridades regionales, civiles y militares conmemoraron este 8 de octubre los 147 años del Combate de Angamos, uno de los episodios más emblemáticos de la historia del Perú.

Defensa de la patria

Durante el acto se rindió homenaje al Gran Almirante Miguel Grau Seminario, quien falleció el 8 de octubre de 1879 durante el combate, en el marco de la Guerra del Pacífico. Las autoridades destacaron su trayectoria, valentía, honor y compromiso con la defensa de la patria.

En representación del Gobierno Regional de Ica participó el gerente de Gestión del Riesgo de Desastres, Ricardo Guillén, quien encabezó el homenaje en memoria del denominado “Caballero de los Mares”.

Como parte de la ceremonia, se realizó la colocación de ofrendas florales ante el monumento dedicado a Miguel Grau, en un acto que reunió a representantes de diversas instituciones y autoridades políticas y militares.

La jornada también incluyó un reconocimiento por el Día de la Educación Física, fecha que se conmemora cada 8 de octubre. Durante el acto se resaltó la importancia de esta disciplina en la formación integral de los estudiantes, promoviendo hábitos saludables, disciplina, trabajo en equipo y desarrollo físico.

El Gobierno Regional de Ica señaló que este tipo de ceremonias contribuye a mantener viva la memoria histórica y fortalecer los valores cívicos entre las nuevas generaciones, tomando como referencia el legado de Miguel Grau y su ejemplo de servicio al país.

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