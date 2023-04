Era febrero del 2022, cuando Margarita Condori Huincho dejó su natal Lircay en Huancavelica. El pleno empleo por el boom agroexportador que vive la región Ica, desde hace más de una década, fue la atracción para empezar un nuevo futuro. Se asentaron en el centro poblado Nadine Heredia, sector de Santa Cruz de Villacurí junto a su esposo, sus tres hijos y un cuarto en camino. A las pocas semanas se encontró con un problema que conforme pasaban los días era insostenible. No había vacantes en el nivel primaria para sus hijas Judith y Lizet

Padres con esperanza

Con los sueños rotos de empezar un negocio para apoyar su joven familia, Margarita se vio obligado a retornar a Lircay para que sus dos hijas en edad escolar no pierdan el año. “El año pasado estuve aqui y no he encontrado vacante, por eso me he regresado a la sierra. Este año he venido y no encuentro vacante”, dice.

Villacurí, está conformado por varios poblados como Barrio Chino y Expansión Urbana que en el último quinquenio registra un crecimiento poblacional muy alto, en su mayoría son migrantes de regiones como Huancavelica, Ayacucho, Puno y la selva del país que llegan a la Tierra del Sol Eterno en busca de trabajo.

Los migrantes arriban con toda su familia. En Villacurí, existen pocos centros educativos que ante la alta demanda, los nuevos escolares no encuentran una vacante y en muchos casos se quedan sin estudiar, tal como sucedió en los últimos años y agravó con la pandemia.

Una luz de esperanza se abre en el desierto de este sector del distrito de Salas Guadalupe con la construcción de tres nuevos centros educativos con material prefabricado, gracias al aporte de empresas privadas y el Gobierno Regional de Ica.

El objetivo es que ningún menor en edad escolar se quede sin asistir a la escuela. En Nadine Heredia ya había un módulo del Pronoei (Programa No Escolarizado de Educación Inicial), pero era insuficiente por la cantidad de menores. Habían 62 menores que se habían quedado sin vacante.

En este sector ubicado a un costado de la Panamericana Sur se construyen seis módulos para primaria y cinco para inicial. Serán más de 600 niños, que estudiarán en Nadine Heredia. Dentro de este grupo, estarán, Judith , Lizet y Johan, los hijos de Margarita.

“Ahora ya no quiero regresar (a Lircay), voy un abrir un negocio”, dice Margarita Condori Huincho mientras observa los primeros trabajos del nuevo centro educativo. El colegio inicial de El Trébol que operaba en la Asociación de Vivienda 3 de febrero se mudarán a Nadine Heredia. Tendrán que cruzar la Panamericana Sur.

Sector de Barrio Chino

En la Asociación de Vivienda 3 de Febrero de Barrio Chino, se construye el segundo colegio de módulo prefabricado. Son tres módulos para inicial y seis para el nivel primaria. Atenderá a 100 menores en inicial y 200 en primaria.

Ahí estudiará Lurday, la segunda hija de Alicia Paquiyauri Chocces, natural del anexo de Carhuapata de la región Huancavelica. Tiene cinco años su hija y no encontró vacante. Su hija de 11 años si logró alcanzar una plaza en el colegio de Barrio Chino.

Magno Cusi, es un padre de familia migrante, originario del anexo de Yananaco, también de Huancavelica y el año pasado llevó una vida de nómade por sus dos menores hijos que no encontraban vacante en ningún colegio de Villacurí, tampoco en el Cercado de Salas Guadalupe.

“Da pena ver a nuestros hijos que otros estudian y otros no, y lloran. Mis hijos están reclamando cuándo es el estudio papá”, señala Magno.

Los tres hijos de Magno el año pasado estuvieron separados. Uno alcanzó una vacante y los otros dos no, por ello se vio obligado a llevarlos a Huancayo, luego a Huancavelica, pero “estaba lleno”. Dos se quedaron sin estudiar.

En 3 de Febrero, habrá para el nivel inicial y primaria, y le han comentado que se abrirá secundaria también, por ello, el padre de familia ruega la apertura de este nivel, porque tiene dos hijos en edad para asistir a la secundaria.

“Yo quiero juntar a mis hijos aquí en Ica”, pide Magno Cusi. Para su hijo Edwar logró una vacante en el colegio de Salas tras varias amanecidas y formar una extensa fila.

Trabajos en Villa Rotary

En el poblado Villa Rotary Nueva Esperanza, hay historias similares. En este poblado ubicado a poco más de dos kilómetros del Cercado de Salas Guadalupe, existen un número aún no determinado de menores que no asisten a las aulas por falta de plazas.

El exalcalde guadalupano, Juan Carlos Quijandría Lavarelo donó un terreno baldío, Ahí quedó todo. Sobre el espacio arenoso y abandonado se construirán tres módulos para inicial y nueve para primaria.

Victoria Galindo Núñez, reside hace poco más de año en Villa Rotary. No encontró vacante para su hija de nueve años que debe asistir a cuarto de primaria. Finalmente podrá estudiar. La trajo de Ayacucho.

Arnulfo Chicnes, es un padre de familia que asegura que la construcción del nuevo colegio será de gran apoyo porque muchos colegios están distantes y la movilidad supera los 30 soles diarios y para las familias migrantes que viven el día día, es imposible pagar dicho monto.

“Soñamos, pero vemos que ahora es una realidad al ver los módulos en pleno proceso de construcción”, comenta. Él apoya en el proceso de instalación de los módulos. Ya están terminados las losas de concreto.

Gestores de nuevas escuelas

Alexander Mejía, es un gestor educativo de Villa Rotary Nueva Esperanza, agradeció el apoyo del gobernador regional, Jorge Hurtado por el apoyo en la construcción de los colegios.

“En los dos y tres años de la pandemia, los hijos de esta zona pocos han estudiado y otros no. Los padres son de otras regiones que radican en Ica, y trabajan en las agroexportadoras”, relata.

En esta zona, podría haber hasta doble turno por la cantidad de menores en edad escolar, pero no hay quien asuma el pago de los docentes. El de la mañana será pagado con el aporte de las empresas privadas.

Los padres de familia colaboran en la construcción del nuevo centro educativo, pedido que desde el 2021 estuvo en el olvido. Se tiene inscrito 400 escolares y se ubicarán 45 por aula, todos apretados, pero es un alivio para los padres de familia ya que no perderán el año educativo como el 2022.

Existe la posibilidad de que se construyan más aulas porque hay suficiente espacio.

Los trabajos en los tres nuevos centros educativos prosiguen hoy a doble turno con el objetivo de llegar al 15 de abril, como fecha de inicio de las clases. No habrá postergaciones.

VIDEO RECOMENDADO