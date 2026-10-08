La Contraloría General de la República (CGR) identificó situaciones adversas en la gestión alimentaria de productos destinados a la preparación de las raciones alimenticias para más de 500 estudiantes de bajos recursos económicos, beneficiarios del comedor de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica (UNICA).

Productos vencidos

En el Informe de Hito de Control N.° 009-2026-OCI/0208-SCC, cuyo periodo de evaluación fue del 03 al 09 de setiembre de 2026, se verificó que la universidad tiene deficiencias en cuanto a la recepción, almacenamiento, conservación y control de alimentos. Por ejemplo, no tiene implementado un sistema de control de ingresos y salidas de almacén, motivo por el cual, al no contar con información sobre el saldo existente, se evidencia un riesgo en el uso de los recursos que podría ocasionar perdidas al Estado.

En cuanto a los riesgos sanitarios detectados durante la inspección en las instalaciones del comedor, se hallaron productos vencidos, entre ellos, 13 botellas de salsa de soya y tabletas de chocolate para taza. Asimismo, se evidenció la presencia de polillas en la quinua y productos almacenados en recipientes no rotulados. Del mismo modo, en el almacén, se detectaron equipos de aire acondicionado y monitoreo de temperatura inoperativos.

En el almacén de productos frescos se registraron alimentos conservados en la cámara frigorífica y congeladoras con temperaturas no acordes a los parámetros sanitarios establecidos para su conservación, pese a que es importante preservar adecuadamente la cadena de frio a fin de salvaguardar la inocuidad de los insumos y evitar la proliferación de microorganismos y el deterioro acelerado de los productos almacenados, comprometiendo además la pérdida del valor nutricional.

Las condiciones descritas generan riesgos en la conservación de los productos alimenticios, lo que podría afectar la cadena de frio, la proliferación de microorganismos y deterioro acelerado de los productos almacenados, comprometiendo además su inocuidad y pérdida del valor nutricional, con riesgo de afectar la salud de los estudiantes beneficiarios del comedor universitario.

También se detectó diferencia en peso debido a que la balanza del almacén registró 364.50 kg de frijol canario frente a 370 kg consignados en la guía de remisión, situación similar que también se verificó con otro alimento.

El comedor universitario de la casa de estudios brinda apoyo a los estudiantes más vulnerables, quienes buscan esta alternativa accesible para continuar con sus estudios. Una inadecuada gestión puede generar afectaciones a la salud, gastos no previstos, ausentismo en clase, suspensión del servicio alimentario y trasladar ese costo a los hogares de los beneficiarios, por lo que las raciones deben ser preparadas en condiciones seguras y saludables.

Ante estas alertas, el Órgano de Control Institucional (OCI) de la UNICA comunicó las situaciones adversas al rector de la casa superior de estudios, Dr. Dante Calderón, con la finalidad de que adopte de forma obligatoria e inmediata las acciones correctivas y preventivas para mitigar cualquier riesgo o contaminación alimentaria.

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