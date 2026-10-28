La Contraloría General de la República identificó tres situaciones adversas en el San Joaquín, en la provincia de Ica, relacionadas con las , el almacenamiento de medicamentos y el registro de acciones de control del dengue.

Fallas estructurales

Las observaciones forman parte del Informe de Visita de Control N.° 20046-2026-CG/SALUD-SVC, que evaluó la preparación y respuesta del establecimiento ante el incremento de casos de dengue en el contexto del escenario climático 2026-2027. La inspección se realizó del 12 al 16 de octubre y el documento fue emitido el 23 de octubre de 2026.

Una de las principales observaciones corresponde al deterioro de la infraestructura y la ausencia de un sistema adecuado para evacuar las aguas de lluvia. El informe señala que el establecimiento carece de cunetas, canaletas y bajantes en determinados sectores, lo que permite que el agua de lluvia se acumule en áreas cercanas y se filtre hacia los ambientes interiores.

La Contraloría también advirtió deficiencias en las instalaciones eléctricas, al encontrar cajas de distribución y cableado expuestos, así como tableros sin las protecciones correspondientes. Estas condiciones, sumadas a las filtraciones de agua detectadas en diferentes ambientes, podrían generar cortocircuitos y poner en riesgo a pacientes, trabajadores y equipos médicos.

Otra situación adversa se detectó en la Unidad Productora de Servicios de Salud (UPSS) Farmacia, donde se encontraron cajas de medicamentos y productos sanitarios colocadas directamente sobre el piso y apoyadas contra las paredes, debido a la falta de anaqueles y estantes suficientes. Además, se observó un extintor ubicado sobre una mesa y fuera del lugar asignado.

En materia de prevención del dengue, la comisión de control encontró que no se habían registrado en el aplicativo ProMAPP las actividades educativas y de control vectorial relacionadas con la identificación y eliminación de criaderos del mosquito transmisor. Esta falta de información dificulta el seguimiento de las visitas domiciliarias, la orientación a las familias y el cumplimiento de las acciones previstas en el Plan de Prevención y Control del Dengue para 2026.

Ante estas observaciones, la Contraloría recomendó adoptar las acciones preventivas y correctivas correspondientes dentro de sus competencias. Asimismo, solicitó comunicar al órgano de control, en un plazo de cinco días hábiles desde la recepción de la notificación, las medidas adoptadas o previstas para atender las situaciones adversas identificadas en el centro de salud San Joaquín, a fin de fortalecer su preparación frente al riesgo de dengue en el escenario climático 2026-2027.

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