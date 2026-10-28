La Contraloría General de la República identificó tres situaciones adversas en el Centro de Salud San Joaquín, en la provincia de Ica, relacionadas con las condiciones de infraestructura, el almacenamiento de medicamentos y el registro de acciones de control del dengue.

Fallas estructurales

Las observaciones forman parte del Informe de Visita de Control N.° 20046-2026-CG/SALUD-SVC, que evaluó la preparación y respuesta del establecimiento ante el incremento de casos de dengue en el contexto del escenario climático 2026-2027. La inspección se realizó del 12 al 16 de octubre y el documento fue emitido el 23 de octubre de 2026.

Una de las principales observaciones corresponde al deterioro de la infraestructura y la ausencia de un sistema adecuado para evacuar las aguas de lluvia. El informe señala que el establecimiento carece de cunetas, canaletas y bajantes en determinados sectores, lo que permite que el agua de lluvia se acumule en áreas cercanas y se filtre hacia los ambientes interiores.

La Contraloría también advirtió deficiencias en las instalaciones eléctricas, al encontrar cajas de distribución y cableado expuestos, así como tableros sin las protecciones correspondientes. Estas condiciones, sumadas a las filtraciones de agua detectadas en diferentes ambientes, podrían generar cortocircuitos y poner en riesgo a pacientes, trabajadores y equipos médicos.

Otra situación adversa se detectó en la Unidad Productora de Servicios de Salud (UPSS) Farmacia, donde se encontraron cajas de medicamentos y productos sanitarios colocadas directamente sobre el piso y apoyadas contra las paredes, debido a la falta de anaqueles y estantes suficientes. Además, se observó un extintor ubicado sobre una mesa y fuera del lugar asignado.

En materia de prevención del dengue, la comisión de control encontró que no se habían registrado en el aplicativo ProMAPP las actividades educativas y de control vectorial relacionadas con la identificación y eliminación de criaderos del mosquito transmisor. Esta falta de información dificulta el seguimiento de las visitas domiciliarias, la orientación a las familias y el cumplimiento de las acciones previstas en el Plan de Prevención y Control del Dengue para 2026.

Ante estas observaciones, la Contraloría recomendó adoptar las acciones preventivas y correctivas correspondientes dentro de sus competencias. Asimismo, solicitó comunicar al órgano de control, en un plazo de cinco días hábiles desde la recepción de la notificación, las medidas adoptadas o previstas para atender las situaciones adversas identificadas en el centro de salud San Joaquín, a fin de fortalecer su preparación frente al riesgo de dengue en el escenario climático 2026-2027.

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