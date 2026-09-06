El director del Hospital Regional de Ica, Carlos Navea Méndez, reveló que los compromisos pendientes del Ministerio de Salud con los establecimientos de la región superarían los S/150 millones, mientras que solo a su nosocomio se le adeudarían más de S/37 millones.

Deuda en salud

Navea Méndez sostuvo que esta deuda se viene acumulando desde hace más de cinco años y que las gestiones para conseguir su reconocimiento y cancelación han llegado incluso hasta el Congreso de la República. Según explicó, luego de diferentes coordinaciones con el Legislativo y el Ejecutivo, el Ministerio de Salud habría reconocido los montos pendientes por prestaciones del SIS; sin embargo, afirmó que cuando se busca concretar el financiamiento, la respuesta es que no existe disponibilidad presupuestal.

El director explicó que los hospitales atienden a los asegurados del SIS y posteriormente requieren que estos recursos sean reembolsados para continuar financiando sus servicios.

“Necesitamos la devolución de ese dinero para reinvertirlo en la compra de reactivos y medicamentos”, manifestó Navea.

La situación no se limitaría al Hospital Regional. De acuerdo con Navea, los recursos pendientes corresponden a diferentes establecimientos de salud de la región, por lo que planteó que el problema debe ser abordado de manera conjunta.

La problemática también fue advertida desde el Congreso. El senador por Ica Rafael Yamashiro informó, luego de visitar los hospitales Regional de Ica, San José de Chincha y San Juan de Dios de Pisco, que encontró dificultades vinculadas al abastecimiento de medicamentos, mantenimiento de equipos y financiamiento. El parlamentario estimó entonces una deuda de aproximadamente S/100 millones entre hospitales de la región.

La cifra mencionada por Yamashiro es menor a los más de S/150 millones señalados posteriormente por el director del Hospital Regional. Ambos montos corresponden a declaraciones realizadas desde distintas instancias, pero coinciden en advertir que las obligaciones económicas pendientes representan uno de los principales problemas para los establecimientos de salud de Ica. Desde el Congreso se solicitó además una intervención del Ministerio de Salud para establecer medidas frente a esta situación.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO