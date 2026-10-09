El estado de la infraestructura de la institución educativa José Gregorio Huamán Girao, ubicada en el distrito de Los Aquijes (Ica), genera preocupación entre la comunidad educativa debido a las diversas deficiencias que presenta parte de sus instalaciones.

Sede escolar

En el plantel se observaron servicios higiénicos en condiciones deficientes, además de otros ambientes que evidencian falta de mantenimiento. La situación genera preocupación debido a que estos espacios son utilizados diariamente por estudiantes y personal de la institución.

Otro de los puntos que llama la atención corresponde a las tribunas deportivas, donde se observan grietas y signos de deterioro. Asimismo, uno de los laterales del colegio no contaría con un adecuado cerco perimétrico, situación que representa una preocupación en materia de seguridad.

A ello se suman puertas antiguas y deterioradas, columnas que presentan daños, áreas deportivas y espacios exteriores en condiciones poco adecuadas, así como zonas que permanecen prácticamente abandonadas.

El entorno del plantel también presenta campos secos y sectores de tierra y polvo, lo que afecta las condiciones del espacio donde los estudiantes desarrollan sus actividades educativas y recreativas.

Ante este panorama, surge el pedido de padres de familia y miembros de la comunidad para que las autoridades competentes realicen una evaluación integral de la infraestructura de la institución educativa.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO