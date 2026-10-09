José Gregorio Huamán Girao, ubicada en el distrito de Los Aquijes (Ica), genera preocupación entre la comunidad educativa debido a las

Sede escolar

En el plantel se observaron servicios higiénicos en condiciones deficientes, además de otros ambientes que evidencian falta de mantenimiento. La situación genera preocupación debido a que estos espacios son utilizados diariamente por estudiantes y personal de la institución.

Otro de los puntos que llama la atención corresponde a las tribunas deportivas, donde se observan grietas y signos de deterioro. Asimismo, uno de los laterales del colegio no contaría con un adecuado cerco perimétrico, situación que representa una preocupación en materia de seguridad.

A ello se suman puertas antiguas y deterioradas, columnas que presentan daños, áreas deportivas y espacios exteriores en condiciones poco adecuadas, así como zonas que permanecen prácticamente abandonadas.

El entorno del plantel también presenta campos secos y sectores de tierra y polvo, lo que afecta las condiciones del espacio donde los estudiantes desarrollan sus actividades educativas y recreativas.

Ante este panorama, surge el pedido de padres de familia y miembros de la comunidad para que las autoridades competentes realicen una evaluación integral de la infraestructura de la institución educativa.

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