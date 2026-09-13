La paralización de la obra de la institución educativa N.° 22711 mantiene en incertidumbre a los padres de familia del asentamiento humano San Miguel de La Pascana, en el distrito de El Ingenio, provincia de Nasca.

Trabajos no avanzan

El plantel, que alberga a unos 150 escolares de primaria, debió entregarse el último 29 de mayo, pero permanece inconcluso y con un avance aproximado del 80 %, según la presidenta de la Asociación de Padres de Familia (Apafa).

Los trabajos continuaron después de vencido el plazo de entrega; sin embargo, en julio el Consorcio Alta Ingeniería, encargado de la ejecución, habría abandonado la obra, de acuerdo con lo denunciado por las familias. Esta situación generó indignación entre los vecinos, quienes realizaron reiterados reclamos ante la Municipalidad Distrital de El Ingenio para exigir que la infraestructura sea culminada en su totalidad.

La presidenta de la Apafa, Sonia Quispe Vera, manifestó que los padres esperan la entrega del colegio para que sea puesto al servicio de los estudiantes. “Nosotros exigimos que la obra sea ejecutada y que sea entregada para la posterior inauguración y sea puesta al servicio de los escolares”, expresó, al cuestionar que los trabajos quedaran pendientes pese al tiempo transcurrido.

La ejecución del proyecto se inició tras la ceremonia de colocación de la primera piedra, realizada el 10 de noviembre de 2025, con presencia del alcalde Genaro Espinoza Lara, regidores, representantes de la empresa y pobladores. La expectativa que acompañó el comienzo de la intervención dio paso al malestar por el incumplimiento de la fecha de entrega y la posterior paralización.

Ante los reclamos, el alcalde responsabilizó a las empresas integrantes del consorcio ejecutor por incumplir el contrato. Señaló que la municipalidad realizó notificaciones notariales y sostuvo reuniones de trabajo en las que se logró cambiar al representante legal de la empresa. No obstante, afirmó que el nuevo representante tampoco cumplió los acuerdos establecidos en las actas.

Espinoza Lara también cuestionó a la supervisión por no cumplir con sus labores de control y anunció que la comuna cursó una carta notarial para proceder con la resolución del contrato por incumplimiento. Según explicó, luego se efectuará el corte de obra para iniciar su culminación por administración directa, aunque no precisó una fecha para reanudar los trabajos ni entregar el plantel.

Mientras estas medidas siguen pendientes de concretarse, los padres de familia y vecinos mantienen su exigencia de que la obra llegue al 100 % y pueda ponerse al servicio de los escolares. El burgomaestre aseguró que existe voluntad de culminarla y pidió sanciones severas para las empresas que abandonan proyectos públicos, pero la comunidad educativa continúa a la espera de la entrega del colegio.

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