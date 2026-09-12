Las instalaciones de la Institución Educativa N.° 014 “Mercedes Dibós de Camino” fueron desocupadas y entregadas para dar paso al proyecto de intervención de su infraestructura.

Por la Educación

La recuperación del inmueble estuvo a cargo de la Dirección Regional de Educación de Ica (DRE Ica). Durante el acto, se realizó la entrega de las llaves a la empresa encargada de ejecutar el proyecto, como parte del procedimiento previo al inicio de los trabajos. El acto contó con la participación del director regional de Educación de Ica, José Luis Huamán.

La intervención será ejecutada por el Gobierno Regional de Ica bajo la modalidad de Obras por Impuestos, una empresa privada destinará el monto de inversión y se determinará el plazo de ejecución de los trabajos.

Con la entrega del inmueble se inicia una nueva etapa para la intervención de la institución educativa, que contempla el mejoramiento de sus instalaciones. El proyecto busca renovar las condiciones de infraestructura utilizadas por estudiantes y docentes.

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