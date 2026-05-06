La Oficina de Defensa Civil Provincial anunció la realización de un simulacro nacional multipeligro programado para el próximo 29 de mayo, que contemplará un escenario de sismo de magnitud 8.0 con epicentro a 60 kilómetros al suroeste de Pisco.

Preparación ciudadana

El jefe del área, Walter Mendoza, informó que el ejercicio busca fortalecer la capacidad de respuesta de la población y de las instituciones ante eventos de gran impacto en una zona considerada altamente sísmica.

Durante la reunión de coordinación, el funcionario lamentó la ausencia de varias entidades clave. “Hemos invitado a todos, sin excepción, pero no están ni siquiera el 50% de los convocados”, señaló, evidenciando su preocupación por la limitada participación. Asimismo, precisó que la Policía Nacional fue una de las instituciones que no asistió, lo que dificulta la articulación necesaria para garantizar un simulacro exitoso.

Mendoza explicó que el ejercicio será de carácter nacional y que cada distrito ejecutará sus propios planes dentro de su jurisdicción, bajo la conducción de sus respectivas plataformas de Defensa Civil.

En el caso de Ica, el punto focal se ubicará en las inmediaciones de la avenida José Matías Manzanilla, comprendiendo dos cuadras entre el SAT y el hospital de Essalud. “Para que sea un éxito, todos tienen que participar”, remarcó, adelantando que se ha convocado a una nueva reunión el día 14 para afinar detalles.

El titular de Defensa Civil también advirtió sobre los riesgos adicionales asociados al contexto climático y sísmico de la región. “Un sismo de ocho grados, dependiendo de la intensidad, puede cambiar todo el panorama”, sostuvo, al tiempo que reconoció que la capacidad de respuesta es limitada frente a eventos de gran magnitud.

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