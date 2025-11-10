Una joven fue víctima de un violento asalto en la urbanización San Miguel, en Ica, la noche del último fin de semana.

Inseguridad en la zona

El delincuente no solo le arrebató su teléfono celular, sino que además la agredió brutalmente, provocándole una fractura en la mano durante el forcejeo. El hecho ocurrió alrededor de las 9:46 de la noche del viernes y fue captado por cámaras de seguridad instaladas en una vivienda cercana.

En las imágenes se observa a un sujeto con gorra, que caminaba de manera sospechosa antes de cruzar la calle para atacar a la víctima, quien se desplazaba con su celular en la mano. El ladrón la sorprende por la espalda, le arrebata el dispositivo y huye rápidamente del lugar, sin importarle la presencia de testigos que presenciaron la agresión.

Ante el incremento de robos en el sector, exigieron mayor patrullaje del Serenazgo y la Policía Nacional, y pidieron que las autoridades identifiquen y capturen al responsable antes de que ataque a más personas.

