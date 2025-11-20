Un violento asalto se registró en el distrito de Los Aquijes, en el sector de El Rosario, donde dos sujetos armados robaron una camioneta Toyota Hilux y efectuaron disparos al ser descubiertos por los dueños del vehículo. El hecho generó gran alarma entre los vecinos, que escucharon las detonaciones durante la madrugada.

Ataque criminal

Según testigos, los delincuentes llegaron raudamente y con violencia amenazaron a los propietarios, quienes intentaron impedir el robo pese al riesgo. En respuesta, los asaltantes realizaron disparos a quemarropa para asegurar su huida. Afortunadamente, no se reportaron heridos.

Los sujetos lograron llevarse la moderna camioneta Hilux y escaparon rápidamente del lugar. Moradores del sector señalaron que la reacción armada de los asaltantes pudo haber provocado una tragedia, ya que en la zona viven familias y niños que quedaron expuestos al fuego cruzado.

Imágenes de seguridad de viviendas cercanas registraron parte del ataque, incluyendo el momento en que una mujer se acerca intentando evitar el robo y los asaltantes disparan en dirección a la vivienda. El proyectil no impactó en nadie, pero dejó en evidencia la violencia con la que actuaron los delincuentes.

VIDEO RECOMENDADO