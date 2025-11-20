en el distrito de Los Aquijes, en el sector de El Rosario, donde dos sujetos armados robaron una camioneta Toyota Hilux y efectuaron disparos al ser descubiertos por los dueños del vehículo. El hecho generó gran alarma entre los vecinos,

Ataque criminal

Según testigos, los delincuentes llegaron raudamente y con violencia amenazaron a los propietarios, quienes intentaron impedir el robo pese al riesgo. En respuesta, los asaltantes realizaron disparos a quemarropa para asegurar su huida. Afortunadamente, no se reportaron heridos.

Los sujetos lograron llevarse la moderna camioneta Hilux y escaparon rápidamente del lugar. Moradores del sector señalaron que la reacción armada de los asaltantes pudo haber provocado una tragedia, ya que en la zona viven familias y niños que quedaron expuestos al fuego cruzado.

Imágenes de seguridad de viviendas cercanas registraron parte del ataque, incluyendo el momento en que una mujer se acerca intentando evitar el robo y los asaltantes disparan en dirección a la vivienda. El proyectil no impactó en nadie, pero dejó en evidencia la violencia con la que actuaron los delincuentes.

