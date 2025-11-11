El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de Ica, a cargo del magistrado Jhiner Julián Najarro Laura, dictó nueve meses de prisión preventiva contra Wilfredo Isaac Alcántara Lingan y Fabio William Hernández Ortega por el presunto delito Contra el Patrimonio en la modalidad de Receptación Agravada.

Grave delito

Asimismo, el citado juez, determinó comparecencia con restricciones por nueve meses contra, Juan Pablo Magallanes Huamán, Wiliam Manuel Cabrera Salcedo y Gian Carlos Cárdenas Moyano, por el presunto delito de receptación agravada, y éste último (Cárdenas Moyano) además por el presunto delito de falsedad genérica, todos en agravio de Pablo Ismael Ivala Ñacari y Estado peruano.

Los hechos se remontan a una operación policial realizada el 5 de noviembre en Ica, en la que se intervino a cinco personas que transportaban un vehículo reportado como robado en el mes de octubre, en la ciudad de Pisco. El vehículo, era trasladado en una grúa y presentaba la placa doblada para evitar su identificación. Los individuos intentaron huir al notar la presencia policial, pero fueron capturados.

Paralelamente, los agentes detectaron un automóvil Toyota Yaris de placa BDV-192 que circulaba detrás de la grúa a modo de resguardo. Al ser intervenido, se constató que este vehículo también estaría involucrado en los hechos y, según fuentes policiales, acumula denuncias previas por robo y asalto a mano armada. Se presume que era utilizado por la banda como medio de apoyo y vigilancia durante los traslados de vehículos robados.

El operativo permitió no solo la recuperación de la camioneta Toyota Hilux, sino también la incautación de diversos objetos de interés para la investigación. Los agentes no descartan que los detenidos estén implicados en una red mayor dedicada al robo y comercialización ilegal de autos en el sur del país.

En tanto, la medida dispuesta por el juez Jhiner Najarro, se computa desde el 5 de noviembre de 2025 hasta el 4 de agosto de 2026 para todos los implicados; y dispuso el internamiento inmediato de los investigados con prisión preventiva en el establecimiento penitenciario que designe el INPE.

Además, los investigados con comparecencia con restricciones, deberán presentarse cada treinta días ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de Ica para justificar sus actividades y registrar su biometría, no podrán ausentarse de su domicilio sin autorización judicial, tienen prohibido acercarse o comunicarse con la parte agraviada, entre otras reglas de conducta.

