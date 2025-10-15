Momentos de tensión se vivieron en el sector de Santa Rosa de Lima, a un costado del ex PRONAA, cuando dos sujetos a bordo de una moto lineal intentaron robar una mototaxi estacionada frente a una vivienda.

Robo frustrado

Las cámaras de seguridad de la zona registraron el hecho ocurrido en horas de la madrugada, mostrando cómo uno de los delincuentes se acercó al vehículo con el rostro cubierto por una gorra y comenzó a manipular el timón para desbloquearlo.

Durante varios segundos el sujeto intentó encender la mototaxi sin éxito, mientras su cómplice lo esperaba en la moto lineal que servía de “campana”. Sin embargo, los propietarios del vehículo salieron de su vivienda al escuchar los ruidos y gritos, sorprendiendo a los malhechores. Uno de ellos, con una piedra en la mano, logró ahuyentar a los delincuentes, quienes escaparon rápidamente a bordo de la moto lineal.

El hecho es materia de investigación por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP), que ya analiza las grabaciones de las cámaras para identificar a los responsables. No se descarta que ambos sujetos estén involucrados en otros actos delictivos registrados recientemente en la zona.

