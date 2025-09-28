Un joven fue encontrado en estado de inconsciencia en una zona aledaña al estadio Picasso Peratta, en la ciudad de Ica. El hecho ha generado preocupación entre los vecinos, quienes alertaron a las autoridades y pidieron ayuda para identificar al afectado.

Estado vulnerable

De acuerdo con los primeros reportes, el joven no portaba documentos ni pertenencias de valor al momento del hallazgo. Se presume que habría sido víctima de “peperas” o que fue dopado con el objetivo de robarle. Le sustrajeron su teléfono celular, dinero en efectivo y otros objetos personales.

Posteriormente llegaron los agentes municipales de serenazgo, quienes prestaron auxilio inmediato al joven y lo pusieron a buen recaudo.

Cabe señalar que los fines de semana se continúan reportando los casos de dopados, muchos vinculados tras salir de discotecas ubicadas en la subida a Huacachina, donde toman taxis y luego despiertan en descampados y otros sin sus pertenencias.

