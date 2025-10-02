Efectivos de la División de Investigación Criminal (Divincri) lograron capturar a un presunto integrante de la banda delictiva conocida como “Los Raqueteros de Pueblo Nuevo”, tras un operativo que permitió además la recuperación de una motocicleta robada.

Grave delito

El detenido fue identificado como Víctor Hugo Muñoz Martínez, quien habría participado en el robo de una motocicleta marca Pulsar 200 NS, de placa 6523-1Y, que había sido sustraída horas antes mientras estaba estacionada en los exteriores del fundo Tacaraca, en la carretera Panamericana Sur.

Tras las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia del C5 Ica, la Policía pudo realizar un seguimiento detallado de los movimientos del presunto delincuente y sus cómplices. Fue así como, el lunes 29 de setiembre a las 3:38 p.m., cuando el sujeto llegó a un grifo de la ciudad, los agentes intervinieron y lograron detenerlo en flagrancia.

Según las investigaciones, Muñoz Martínez no habría actuado solo, sino en complicidad con otros integrantes de esta banda criminal que estaría detrás de una serie de robos de vehículos menores en la zona.

La motocicleta fue recuperada y trasladada como parte de las diligencias que realiza la Policía, mientras se continúa con la búsqueda de los demás implicados.

VIDEO RECOMENDADO