La Policía Nacional del Perú, a través de la Comisaría de Parcona, asestó un duro golpe contra la delincuencia organizada al capturar a dos presuntos integrantes de la peligrosa banda criminal conocida como “Los Vitoqueros de Ica”.

Golpe policial

El operativo se desarrolló luego de un paciente trabajo de inteligencia y seguimiento, que permitió identificar a los sujetos implicados en el robo y extorsión contra un ciudadano de la zona.

Los detenidos fueron identificados como Yampool Arturo Donayre Ramírez (32), alias “Cachetón”, y un menor de 17 años apodado “Chato”. Según las investigaciones, ambos estarían involucrados en el robo de una motocicleta de placa 2561-8Y, perpetrado el pasado 14 de setiembre. Tras el ilícito, los sospechosos habrían contactado a la víctima exigiendo la suma de S/ 800 a cambio de devolver el vehículo, evidenciando su modus operandi basado en el chantaje y la extorsión.

La rápida respuesta policial, sin embargo, permitió frustrar el plan de los delincuentes, quienes fueron sorprendidos durante la entrega pactada, logrando recuperar la unidad robada y poner a salvo a la víctima de mayores represalias.

Durante la intervención, se incautaron objetos de interés para la investigación, además de recoger testimonios que vincularían a los capturados con otros hechos delictivos similares en la jurisdicción.

No se descarta que “Los Vitoqueros de Ica” estén detrás de una serie de robos de motocicletas y mototaxis reportados en los últimos meses, lo que reforzaría la hipótesis de que se trata de una organización con alcance más amplio.

Los detenidos fueron trasladados a la sede policial para el levantamiento de las actas correspondientes y puestos a disposición del Ministerio Público, que continuará con las diligencias por los presuntos delitos de hurto, extorsión y receptación.

