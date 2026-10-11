El alcalde provincial de Ica, Carlos Reyes Roque, se pronunció durante una ceremonia pública sobre una denuncia ciudadana relacionada con la presunta sobrevaloración de los trabajos de mantenimiento de la Plaza de Armas de Ica.

Investigan a alcalde

El burgomaestre señaló que debía presentarse ante la Policía a las 11:00 de la mañana del último viernes para rendir su declaración y sostuvo que serán las autoridades competentes las encargadas de esclarecer los cuestionamientos formulados contra su gestión.

“Que sea el mismo Ministerio Público y el Poder Judicial, la Policía, quienes digan si realmente Carlos Reyes robó”, manifestó el alcalde durante su intervención. Asimismo, indicó que presentaría documentación para sustentar su posición frente a las denuncias y otros señalamientos relacionados con su administración municipal.

La intervención de la Plaza de Armas contempló una inversión superior a los dos millones de soles. Según información difundida por medios locales, el monto contractual ascendía a S/ 2 millones 416 mil 942, mientras que el 12 de diciembre de 2024 se efectuó un adelanto de S/ 660 mil.

El servicio de mantenimiento estuvo a cargo del Consorcio Ejecutor M3, integrado por las empresas Prosivial S.A.C. y Ciproc S.R.L., adjudicatario del procedimiento de contratación convocado por la Municipalidad Provincial de Ica. Los trabajos comprendieron la renovación de los sistemas hidráulicos y eléctricos de las piletas ornamentales, la instalación de luminarias, el mantenimiento de bancas y la recuperación de áreas verdes.

El proyecto tuvo su ceremonia de colocación de primera piedra el 30 de diciembre de 2024, con un plazo de ejecución inicialmente previsto de 120 días calendario. No obstante, los trabajos comenzaron en mayo de 2025, luego de retrasos vinculados con trámites ante el Ministerio de Cultura. La demora prolongó el cierre de este importante espacio público y generó cuestionamientos entre los ciudadanos.

La Plaza de Armas de Ica fue reabierta al público el 15 de diciembre de 2025, después de permanecer cerrada durante aproximadamente nueve meses. Tras su reapertura, surgieron críticas por el costo de la intervención y los cambios visibles en el lugar. Frente a ello, la municipalidad explicó que gran parte del mantenimiento se había realizado bajo la superficie, incluyendo una cisterna subterránea, sistemas de bombeo y nuevas instalaciones para las fuentes ornamentales.

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