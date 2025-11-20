Un caso de brutal agresión generó preocupación en la comunidad de Pachacútec, luego de que se difundiera públicamente que que Javier Quelca, militante y precandidato del partido Progresemos, fue víctima de un ataque que lo dejó gravemente herido.

Estaba inconsciente

Según la denuncia, Quelca fue golpeado hasta perder la conciencia y trasladado de emergencia al Hospital Regional de Ica, donde permanece internado bajo observación médica. No se ha informado sobre su diagnóstico ni las circunstancias exactas en las que ocurrió la agresión.

En el pronunciamiento, sus simpatizantes expresaron “profunda indignación”, enviaron muestras de apoyo al afectado y exigieron que las autoridades investiguen el caso para identificar a los responsables.

