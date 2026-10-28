Una denuncia por actos de crueldad contra animales ha generado preocupación en el distrito de Los Aquijes, provincia de Ica. A través de una publicación, la organización Fuerza Animalista Ica Perú alertó sobre el envenenamiento de perros en las calles del centro poblado El Arenal.

Crueldad animal

La alerta también incluye el hallazgo de dos perros calcinados en una acequia, un hecho que ha despertado indignación entre quienes defienden la protección y el bienestar animal.

A través de sus redes sociales, Fuerza Animalista Ica Perú expresó su rechazo a estos hechos y exhortó a las autoridades de Los Aquijes a investigar las denuncias. La organización pidió que se realicen las diligencias necesarias para determinar qué ocurrió.

La denuncia se enmarca en la Ley N.° 30407, Ley de Protección y Bienestar Animal, que prohíbe los actos de crueldad contra los animales. Asimismo, el artículo 206-A del Código Penal contempla penas de prisión cuando se cometen actos de crueldad y sanciones más graves si estos ocasionan la muerte del animal.

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