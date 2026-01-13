Tres familias, entre ellas adultos mayores y menores de edad, denunciaron un intento de desalojo que consideran irregular en el sector Acomayo, distrito de Parcona. El hecho se registró en una vivienda ubicada en la manzana F, lote prima 19, a pocos metros de la plazuela La Bandera, en la zona conocida como Los Florales.

Tensión en la zona

Según los afectados, habitan el inmueble desde hace más de 40 años y cuentan con título de propiedad, constancia de posesión y copia literal que, aseguran, respaldan legalmente su permanencia en el predio. Vecinos del sector también manifestaron su apoyo, señalando que son testigos de la antigüedad de las familias en la zona.

Los ocupantes calificaron el proceso de desalojo como ilegal y cuestionaron la actuación judicial. “Nos quieren desalojar pasando por encima de nuestros títulos y documentos. Tenemos toda la documentación que nos respalda como propietarios desde hace más de cuatro décadas”, afirmó uno de los familiares afectados.

Una de las hijas de los adultos mayores denunció además un presunto mal asesoramiento legal previo y expresó su preocupación por el despliegue policial anunciado. “Hay una orden de desalojo y se habla del desplazamiento de hasta 75 policías. Nos quieren tratar como delincuentes cuando aquí viven personas vulnerables”, sostuvo.

Los afectados también cuestionaron la priorización de recursos policiales. “Cuando hay robos o balaceras en la zona no llega ningún efectivo, pero ahora movilizan un gran contingente para intentar desalojarnos”, indicaron.

Una adulta mayor relató que construyó su vivienda con esfuerzo a lo largo de los años y acusó a una vecina de intentar apropiarse del predio. “Yo he vivido aquí desde que era una choza. Con sacrificio levanté mi casa y ahora quieren quitármela”, señaló.

De acuerdo con la información proporcionada, la demandante sería Nicasia Fuentes Gonzales, mientras que los demandados son Marleny Flor Gonzales Enciso y Jorge Luis Cabrera Mayo. Los denunciantes también afirmaron haber recibido amenazas indirectas por parte de terceros vinculados al proceso judicial.

Durante el intento de desalojo, los vecinos prendieron fuego a llantas, encadenaron la puerta y se atrincheraron dentro de la vivienda, generando momentos de alta tensión en la zona. Al cierre de este informe, el desalojo fue suspendido por falta de garantías.

