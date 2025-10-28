Con profundo dolor, familiares y amigos dieron el último adiós a Leslie Bautista Tacas, una joven madre de 27 años que perdió la vida en un violento accidente de motocicletas ocurrido en la avenida Siete del distrito de Parcona, el pasado sábado 25 de octubre.

Muerte violenta

La víctima deja en la orfandad a un niño de cinco años, quien ahora queda al cuidado de su padre, Junior Lauriano, pareja de Leslie y quien la conocía desde hace más de una década.

El accidente se produjo alrededor de las 4:00 de la madrugada, cuando dos motocicletas —una Pulsar NS200 (placa 1987-WA) y una Pulsar NS125 (placa 8218-BC)— impactaron violentamente. En el siniestro también resultaron gravemente heridos Bryan Michell Arias Muñante (27) y Alexis Fabricio Siguas Ronceros (20), quienes fueron trasladados al hospital regional.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía Nacional, ambos conductores dieron positivo al dosaje etílico, lo que confirmaría que se encontraban en estado de ebriedad al momento del choque.

Durante el sepelio, realizado ayer, Junior Lauriano, pareja de la joven fallecida, exigió justicia y cuestionó la falta de medidas de seguridad en la zona donde ocurrió el accidente.

“El perito de la Policía ya verificó las cámaras y quedó claro que Leslie no manejaba. Ella iba como pasajera en una de las motos, y el conductor —que iba ebrio— conducía a más de 120 kilómetros por hora. Deja a un niño pequeño, y hasta ahora ningún familiar del otro lado se ha acercado”, declaró.

Lauriano también denunció que la avenida Siete carecía de señalización adecuada. “No había carteles, ni cintas reflectivas, ni señales de obra. Todo lo pusieron recién después del accidente”, agregó.

La familia Bautista Tacas atraviesa un profundo dolor. Vecinos, amigos y compañeros de trabajo acompañaron el féretro de Leslie hasta su última morada, exigiendo que el caso no quede impune y que se sancione a los responsables.

“Queremos justicia para Leslie. Ella era una madre trabajadora, alegre, muy querida por todos. No merecía morir así”, expresaron sus familiares.

