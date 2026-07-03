En medio de escenas de profundo dolor, familiares, amigos, compañeros de estudios y ciudadanos acompañaron ayer el último adiós a Ibrahim Hernández Gala, estudiante de Medicina de 20 años, cuyos restos fueron sepultados en la provincia de Ica luego de ser hallado sin vida el pasado 30 de junio en una playa del distrito de Chorrillos, en Lima.

Exigen justicia

El joven permanecía desaparecido desde el 25 de junio, fecha en que fue visto por última vez. Su muerte es investigada por las autoridades, mientras sus familiares exigen que se esclarezcan las circunstancias en las que ocurrió el hecho y se sancione a los responsables.

Durante la misa de cuerpo presente, realizada en la iglesia del Señor de Lurén, los asistentes elevaron un clamor de justicia. “¡Justicia, justicia! Que esta muerte no se quede impune. Queremos justicia para Ibrahim”, exclamaron familiares y amigos durante la ceremonia.

Compañeras de estudios del joven lo recordaron como una persona solidaria y comprometida con quienes lo rodeaban. “Ibrahim era un muy buen amigo. Nos ayudaba a estudiar y, si alguno no tenía para comer, él compartía lo que tenía. Nunca esperaba nada a cambio. Siempre estaba dispuesto a ayudar y no merecía lo que le ha pasado”, expresó una de sus compañeras.

Durante el sepelio, el padre del joven agradeció las muestras de solidaridad recibidas desde la desaparición de su hijo y pidió que Ibrahim sea recordado por la calidad humana que demostró durante su vida.

“Gracias a todos por acompañarnos en estos días tan difíciles. Solo les pido que recuerden a Ibrahim como era: un joven inteligente, compasivo y siempre dispuesto a tender la mano. Gracias, hijo mío, por permitirme compartir estos veinte años contigo. Desde el cielo danos la fortaleza para seguir adelante”, dijo con la voz entrecortada.

EL DATO: Estudió la secundaria en el Colegio de Alto Rendimiento de Ica (COAR Ica), donde destacó por su desempeño académico.

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