Dos jóvenes, de aproximadamente 30 años, fueron encontrados inconscientes y tendidos sobre el pavimento la mañana del último domingo en el asentamiento humano Temístocles Rocha, distrito de Subtanjalla. El hallazgo movilizó a los vecinos, quienes solicitaron ayuda para ambos y cuestionaron la demora en la respuesta de los servicios de emergencia.

Víctimas de peperas

Según los testimonios recogidos, los jóvenes habrían salido de una conocida discoteca, ubicada en la subida del balneario de Huacachina, antes de ser encontrados en plena calle. Las circunstancias en las que terminaron inconscientes aún no habían sido esclarecidas, por lo que se esperaba que las autoridades determinaran qué ocurrió durante las horas previas.

Una de las hipótesis que podría ser materia de investigación es que los jóvenes hayan sido víctimas de las denominadas “peperas”, personas que presuntamente utilizan sustancias para dejar inconscientes a sus víctimas y robarles sus pertenencias, o de falsos taxistas que captan clientes a la salida de establecimientos nocturnos para cometer delitos.

El hallazgo se produjo alrededor de las 5:20 de la madrugada, cuando un conductor transitaba por las inmediaciones del ingreso al asentamiento humano Virgen Asunta, a espaldas de la parroquia del pueblo joven. El testigo contó que primero observó a uno de los jóvenes tendido sobre la pista y, al mirar hacia un costado, descubrió que había otra persona en similares condiciones.

El conductor tuvo que activar las luces intermitentes de su vehículo para advertir a un microbús que se dirigía hacia los fundos agrícolas y evitar que atropellara a uno de los afectados. “Si no hubiera intervenido, a esa hora, cuando todavía estaba oscuro, lo atropellaba”, manifestó durante la transmisión. Junto con otros moradores, permaneció en el lugar para resguardar a los jóvenes mientras pedían asistencia.

De acuerdo con lo observado en el lugar, uno de los jóvenes no tenía zapatillas y el otro se encontraba sin polo. Además, según la información proporcionada, ambos habrían sido despojados de sus teléfonos celulares y otras pertenencias de valor.

Los vecinos aseguraron que se comunicaron con la comisaría de Subtanjalla, pero que les habrían respondido que los efectivos policiales estaban ocupados atendiendo otra emergencia. También solicitaron la intervención del SAMU, los bomberos y el serenazgo municipal. “Nosotros, como ciudadanos, ¿cómo vamos a auxiliarlos? De repente, cualquier cosa pasa y después nos van a dar la responsabilidad”, expresó uno de los moradores.

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