La Autoridad Nacional del Agua (ANA), entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), viene ejecutando operativos de inspección inopinada mediante el uso de drones en el sector de Villacurí, con el objetivo de fortalecer la fiscalización del uso de aguas subterráneas, prevenir la sobreexplotación de los acuíferos y detectar oportunamente la perforación de pozos sin autorización.

En tiempo real

Estas acciones son desarrolladas por la Administración Local de Agua (ALA) Río Seco, que emplea vehículos aéreos no tripulados equipados con cámaras de alta resolución, sensores especializados y herramientas de mapeo fotogramétrico para supervisar extensas áreas agrícolas e industriales de difícil acceso. Esta tecnología permite obtener información precisa en tiempo real y optimizar las labores de control y vigilancia.

Durante una reciente intervención se identificó un antepozo de concreto armado y una máquina perforadora tipo Bucyrus realizando trabajos relacionados con la perforación de un pozo. Como parte del procedimiento administrativo correspondiente, se levantó el acta de inspección y se efectuarán las notificaciones respectivas para las acciones que correspondan de acuerdo con la normativa vigente.

Asimismo, las intervenciones se realizan a partir de labores de monitoreo institucional y de alertas o denuncias presentadas por la ciudadanía, fortaleciendo así la capacidad de respuesta frente a posibles infracciones relacionadas con el aprovechamiento de las aguas subterráneas.

El uso no autorizado de pozos o la extracción de agua subterránea sin el correspondiente derecho de uso constituye una infracción a la Ley de Recursos Hídricos, Ley N.º 29338. En estos casos, la ANA puede iniciar los procedimientos administrativos sancionadores que correspondan, de acuerdo con la normativa vigente.

“El uso de drones permite fortalecer y agilizar nuestras acciones de fiscalización en campo. Esta tecnología facilita el monitoreo de zonas críticas y contribuye a una respuesta más oportuna frente a actividades que puedan afectar la sostenibilidad de los recursos hídricos”, señaló Buenaventura Arturo Aguedo Manrique, administrador local de agua Río Seco.

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