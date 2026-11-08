Tras gestiones del alcalde distrital de Salas, Javier Fernández, la empresa municipal Emapa Salas consiguió obtener su acreditación registral ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP).

Este es un procedimiento que, según informó su gerente, el ingeniero Rafael Espinoza, permaneció pendiente durante casi diez años y que había limitado la capacidad de representación y gestión de la entidad ante diferentes instituciones públicas y financieras.

Desarrollo del distrito

El funcionario explicó que, cuando asumió la administración en 2023, encontró una empresa con serias deficiencias administrativas y documentarias. Otro de los problemas identificados fue la falta de acreditación registral de la empresa. Espinoza indicó que los primeros intentos para regularizar esta situación fueron observados por Sunarp, debido a que la entidad no había cumplido con el proceso de adecuación establecido a partir del Decreto Legislativo N.° 1280. Según precisó, los trámites presentados fueron tachados en 2023, 2024 y 2025.

La situación finalmente cambió el lunes 3 de noviembre, cuando el Tribunal Registral emitió una resolución mediante la cual ordenó efectuar la inscripción correspondiente. Como resultado, Emapa Salas obtuvo su certificado de vigencia, documento que acredita las facultades de representación de su gerente y permite a la empresa contar con respaldo jurídico para realizar sus gestiones institucionales.

Entre las principales oportunidades que se abren con esta formalización figura la posibilidad de gestionar proyectos ante los programas del sector saneamiento, así como impulsar iniciativas de mejoramiento, renovación de infraestructura y ampliación de la cobertura de los servicios.

Durante la entrevista, Espinoza también se refirió al proceso de reflotamiento de Emapa Salas, señalando que se vienen ejecutando mejoras en equipamiento con recursos gestionados junto a la municipalidad. Como ejemplo, indicó que anteriormente el servicio de agua en Salas Guadalupe se brindaba durante aproximadamente una hora y media, mientras que actualmente se ha conseguido ampliar la disponibilidad a tres horas.

Sobre la situación económica de la entidad, el gerente informó que al inicio de su gestión encontraron una cartera morosa de aproximadamente S/ 1 millón 600 mil, monto que, según aseguró, se redujo hasta ubicarse actualmente en alrededor de S/ 130 mil.

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