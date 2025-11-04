Para mejorar los servicios básicos y la calidad de vida de la población, se realizó la puesta de la primera piedra de la obra “Mejoramiento del servicio de agua potable urbano en el Asentamiento Humano Ana Jara II etapa”, en el distrito de Salas. El proyecto busca garantizar a los vecinos un acceso digno y seguro al agua potable.

Mejor calidad de vida

La intervención beneficiará directamente a más de 300 familias, quienes durante años enfrentaron dificultades para contar con agua de calidad de manera constante. Las autoridades locales destacaron que esta obra representa un paso importante para reducir las desigualdades en servicios básicos y fortalecer la infraestructura urbana del asentamiento.

El proyecto cuenta con un presupuesto de S/. 950,681.64 y se ejecutará en un plazo de 60 días calendarios, bajo la supervisión de personal técnico especializado, que asegurará que los trabajos cumplan con los estándares de calidad.

Durante la ceremonia, representantes municipales resaltaron que la iniciativa no solo mejorará el acceso al agua, sino que también contribuirá al desarrollo económico y social del sector, ya que el agua potable es un servicio clave para la educación, la salud y las actividades productivas de las familias.

