En el distrito de Salas, la población pronto contará con un nuevo parque para disfrutar al aire libre. Esta semana comenzó la construcción del Parque 29 de Abril, un proyecto que busca ofrecer espacios de recreación y esparcimiento para niños, jóvenes y familias de Guadalupe y zonas cercanas.

El proyecto, que se ejecutará en un plazo de 60 días, contempla áreas verdes, zonas de recreo y servicios urbanos que permitirán que los vecinos tengan un lugar seguro para caminar, jugar y compartir en comunidad. La inversión destinada supera los 700 mil soles.

Vecinos del sector, así como dirigentes de la calle 28 de Julio y del centro poblado 1° de Mayo, acompañaron el inicio de las obras y expresaron su entusiasmo por la obra. La colocación de la primera piedra fue encabezada por el alcalde de Salas, Javier Fernández.

“Es bueno que tengamos un lugar donde los niños puedan jugar sin peligro y los adultos también puedan pasear o hacer deporte”, comentó uno de los asistentes.

