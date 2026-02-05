La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ica (DRTC) inició un plan piloto que permite a los postulantes que aprueben el examen de manejo para la licencia de conducir A1, así como los procesos de recategorización profesional, recibir su brevete el mismo día de la evaluación.

Durante la primera jornada de aplicación del nuevo sistema, los aspirantes que superaron satisfactoriamente la prueba práctica pudieron retirar su licencia en cuestión de horas, sin necesidad de realizar trámites adicionales ni regresar en otra fecha.

Usuarios destacan rapidez del trámite

Los beneficiarios expresaron su satisfacción por la rapidez y eficiencia del servicio. Uno de los postulantes señaló que el nuevo procedimiento representa un ahorro significativo de tiempo y dinero.

“Nunca imaginé que podría salir con mi licencia el mismo día. Es un gran alivio ahorrar tiempo y gastos en transporte”, comentó uno de los usuarios tras recibir su brevete.

Objetivo: servicio más ágil y cercano

Desde la DRTC explicaron que este plan piloto busca facilitar el acceso a la licencia de conducir de clase A, acercando el servicio al ciudadano y ofreciendo una atención más ágil, eficiente y oportuna, en línea con las políticas de mejora continua del sector Transportes.

Representantes de la entidad destacaron que la iniciativa refleja el compromiso del personal por optimizar los servicios públicos y mejorar la experiencia de los usuarios, reduciendo la burocracia y los tiempos de espera.

De acuerdo con la DRTC, los resultados del piloto serán evaluados para determinar su posible ampliación o implementación permanente en la región.

