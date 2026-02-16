La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC) de Ica continúa con la entrega inmediata de licencias de conducir Clase A para los postulantes que aprueban satisfactoriamente su examen práctico de manejo, fortaleciendo la eficiencia en la atención al ciudadano.

Entrega gratuita

Tras este procedimiento optimizado, los beneficiarios reciben su licencia en físico el mismo día en que culminan la evaluación, evitando esperas prolongadas y reduciendo significativamente los plazos de entrega. Esta modalidad agiliza el proceso y facilita que los nuevos conductores cuenten con su documento oficial de manera inmediata.

Cabe señalar que la entrega inmediata no implica ningún costo adicional. Los usuarios únicamente realizan los pagos establecidos conforme a la normativa vigente, garantizando transparencia y respeto a los derechos de los ciudadanos.

Hasta la fecha, numerosos postulantes se han beneficiado con esta modalidad, retirando su licencia en mano el mismo día de la prueba práctica.

