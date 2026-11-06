Ica concentra el 16% de la producción nacional de lúcuma registrada hasta agosto de 2026, lo que la posiciona como la segunda región productora del país, después de Lima (58%), según datos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Desarrollo en la región

Durante la última década, su producción se ha mantenido relativamente estable entre el 13% y el 16% de la producción nacional. Esta continuidad constituye una base para fortalecer la actividad agrícola vinculada con este cultivo y aprovechar sus oportunidades de crecimiento.

“Ica tiene la oportunidad de seguir desarrollando una actividad económica en torno a la lúcuma. Para aprovechar este potencial, es importante facilitar el acceso de los productores a nuevos mercados, impulsar la incorporación de tecnología que permita mejorar el rendimiento de los cultivos y promover un mayor consumo de esta fruta”, señaló Franco Saito, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES).

La lúcuma destaca por sus propiedades antioxidantes y sus posibles beneficios para la salud cardiovascular, la regulación de la presión arterial y el azúcar en la sangre. Además, puede consumirse fresca o procesada en harina y pulpa, utilizadas en la elaboración de helados, postres, jugos, yogures y otros alimentos.

Precisamente, entre los principales productos de lúcuma con mayor demanda internacional destacan la fruta en trozos o pulpa congelada y la harina o polvo de lúcuma. De acuerdo con Adex, entre enero y agosto de 2026, las exportaciones de lúcuma congelada alcanzaron los US$ 1,03 millones, mientras que los envíos de harina, sémola y polvo de lúcuma sumaron US$ 546 mil.

“En los mercados de países más desarrollados existe un interés por alimentos naturales y nutritivos, lo que representa una oportunidad para productos peruanos como la lúcuma. El reto es aprovechar esa demanda para posicionarla en el mercado internacional, no solo como fruta fresca, sino también a través de productos derivados que generen mayor valor agregado y nuevas oportunidades de negocio para los productores”, explicó Saito.

Teniendo en cuenta a PromPerú, en los últimos 2 años, los principales destinos de la lúcuma en polvo fueron Estados Unidos, Alemania, Países Bajos y Australia, mientras que la lúcuma congelada registró una mayor demanda en Chile, Estados Unidos y España.

“Aprovechar las oportunidades del mercado europeo y estadounidense requiere fortalecer las capacidades productivas de Ica y facilitar que los productores cumplan con los requisitos exigidos para ingresar a estos y más destinos. Avanzar en esa dirección puede contribuir a mejorar la competitividad de la producción regional y generar mejores perspectivas de desarrollo para esta actividad agrícola”, concluyó el economista de REDES.

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