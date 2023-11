Un menor fue víctima de brutales puñetazos en el rostro por parte de otro compañero, en el cuarto grado de educación secundaria, de la institución educativa San Luis Gonzaga de Ica. La violencia física se registró el martes 21 de noviembre del 2023, ha pasado una semana y el colegio solo ha destinado 100 soles para la recuperación del adolescente quien necesita ser operado de urgencia, ya que tiene el maxilar inferior fracturado.

Violencia física

Iris Chacaliaza, madre del menor de 16 años de iniciales F.M.S.CH, indicó que su hijo formó un grupo de trabajo, el docente lo cambio con otros compañeros, y uno de ellos de iniciales B.J.P de 15 años, le propinó dos puñetes directos al rostro que dejaron a su primogénito sangrando y con una grave factura.

“El chico le comienza a tirar un desodorante en la cara, la primera vez mi hijo no reaccionó, la segunda vez, le dijo porque me tiras y le devolvió el desodorante, por eso el chico se para y le tira dos puñetes en la cara, provocándole la partidura de la encía y aparte la fractura. Mi hijo ha estado hospitalizado seis días en el hospital Augusto Hernández Mendoza y el doctor me dice que tiene que ser operado, pero el hospital no tiene los materiales que son una especie de tornillos y otros. Hablé con el director de la UGEL Ica y me dijo que el colegio debe asumir los gastos, fui al colegio y la directora, me dice ¿Qué quieren?”, declaró.

Señaló que la directora del plantel educativo, Millie Álvarez López, solo dio S/100 a través de un cheque, después ha pedido documentación, sin embargo, cuando los padres de familia llevan las recetas médicas, diagnósticos y otros documentos firmados por los profesionales de la salud, la dirección les indica que son simples documentos y no los acepta.

Actualmente el adolescente, solo puede ser alimentado con comidas licuadas y líquidos, ya que le han colocado una férula en la boca, es de urgencia la compra de materiales de osteosíntesis para la cirugía “Le han puesto unas ligas para que la mandíbula pueda estar estable, porque se le salía a cada rato la mandíbula, no quiere ir al colegio porque tiene un trauma”, finalizó la madre de familia.

