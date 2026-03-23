Un grupo de escolares fue víctima de robo y agresión física la noche del 20 de marzo en la urbanización San Joaquín, en la provincia de Ica, en un hecho que ha generado preocupación entre los vecinos de la zona.

Vándalos los atacaron

Una cámara de seguridad de la zona grabó el ataque, que ocurrió alrededor de las 7:10 p. m. en una vía de alta transitabilidad, cuando varios sujetos actuaron en grupo para interceptar a los menores. Durante el asalto, los escolares no solo fueron despojados de sus pertenencias, sino también agredidos físicamente.

Tras el incidente, residentes del sector reaccionaron rápidamente y lograron retener a uno de los presuntos implicados, mientras los demás lograron huir del lugar.

Vecinos denunciaron la ausencia de presencia policial o de personal de serenazgo al momento del ataque, lo que habría facilitado la acción de los delincuentes. Asimismo, exigieron mayor seguridad en la zona, especialmente en horarios de alto tránsito de estudiantes.

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