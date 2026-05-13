Un estudiante fue víctima de un violento asalto durante la madrugada en el distrito de Subtanjalla, luego de ser interceptado por dos sujetos que se desplazaban a bordo de una mototaxi de color amarillo.

Violento robo

El hecho ocurrió aproximadamente a las 3:41 de la madrugada, cuando el joven retornaba a su vivienda, como lo hacía habitualmente. Según se informó, al llegar a inmediaciones de la plaza Virgen Asunta fue interceptado por los delincuentes, quienes descendieron de la unidad menor y lo atacaron para despojarlo de sus pertenencias.

El estudiante intentó resistirse al robo, situación que provocó que los sujetos lo arrojaran al suelo y lo golpearan violentamente antes de apoderarse de su celular y otros objetos personales.

Tras cometer el asalto, los delincuentes huyeron del lugar con rumbo desconocido a bordo de la mototaxi amarilla.

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