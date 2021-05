Decenas de jóvenes se aglomeraron en los exteriores de la Universidad San Luis Gonzaga, ya que el día de hoy les correspondía matricularse como reingresantes y repitentes. Sin embargo, muchos de ellos detallaron esperar semanas por el código y regularizar sus documentos, sin obtener solución para continuar sus estudios.

En el lugar Victoria Enciso, declaró que existe un mal manejo de datos en la Oficina General de Registro, Matrícula y Estadísticas de la universidad, al igual que ella decenas de jóvenes detallaron que llevan semanas esperando respuesta a sus correos, precisaron que en líneas telefónicas no atienden, por lo que se ven en la obligación de acudir personalmente a la institución, para conocer su situación real en la universidad.

Indiferencia administrativa

“No contestan el teléfono, he venido presencialmente hasta 5 veces, exponiéndome por el alto riesgo de contagio del coronavirus y ninguna solución, en el aula virtual no aparecen ni los cursos, a muchos compañeros no les llega su código, no responden los correos que llevan semanas”, manifestó una estudiante de Biología.

Muchos de ellos indicaron perder días enteros de trabajo por regularizar su situación en la casa de estudios, exigieron a las autoridades tomar acciones, ya que, al no matricularse, temen perder otro año de estudios.