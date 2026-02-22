La Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de Ica realizó una intervención inmediata tras las lluvias persistentes que se registraron desde la noche del lunes 16 hasta la madrugada del martes 17 de febrero. La acción tuvo como objetivo evaluar los daños y atender de manera oportuna a las familias afectadas por el evento climático.

Atención a familias

Durante los días 16 y 17 de febrero, el equipo municipal llevó a cabo la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) en distintas zonas vulnerables de la ciudad. Este proceso permitió identificar las viviendas más afectadas y determinar la entrega de asistencia temporal. Como resultado, se distribuyeron 194 cortes de plástico, proporcionando a cada familia 10 metros de material, con el fin de proteger sus hogares frente a las lluvias y evitar daños mayores.

El recorrido incluyó asentamientos humanos como Ollanta Humana, Tecpro Ecológico, Las Palmeras y Las Viñas, donde las entregas se realizaron junto a los dirigentes de cada zona, asegurando que los recursos llegaran a quienes realmente los necesitaban. Esta acción busca brindar una solución temporal mientras se coordinan medidas de atención más permanentes.

La Municipalidad Provincial de Ica informó que el equipo continuará visitando otros sectores identificados como vulnerables, además de recomendar a la población seguir las indicaciones oficiales. El objetivo es prevenir emergencias de mayor magnitud y garantizar una respuesta rápida frente a eventos climáticos extremos.

