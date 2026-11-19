Con el objetivo de fortalecer el trabajo articulado en favor de la educación y garantizar mejores condiciones para el desarrollo de las instituciones educativas, la Dirección Regional de Educación de Ica (DREI) y la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo suscribieron un convenio de cooperación y coordinación interinstitucional orientado a impulsar el saneamiento físico-legal de los terrenos donde funcionan tres instituciones educativas públicas de esta jurisdicción.

Para sedes escolares

El convenio establece un marco de cooperación entre ambas entidades para unir esfuerzos técnicos, administrativos y legales que permitan avanzar en los procedimientos de saneamiento físico-legal de los predios correspondientes a las siguientes instituciones educativas: I.E. N.° 502, del centro poblado Camino Chico. I.E. N.° 503, del centro poblado San Rafael de Aguaguana y la I.E. N.° 22671, del centro poblado San Rafael de Aguaguana. Todas ubicadas en el distrito de Pueblo Nuevo, provincia y departamento de Ica.

A través de este importante acuerdo, la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo y la DREI asumirán compromisos de cooperación y facilitarán las acciones necesarias para el desarrollo de los procedimientos correspondientes, contribuyendo a brindar seguridad jurídica a los predios destinados al servicio educativo.

Esta iniciativa representa un importante avance en el fortalecimiento de la infraestructura educativa, pues contar con terrenos debidamente saneados constituye una condición fundamental para impulsar futuras gestiones, proyectos de inversión y mejoras en beneficio de la comunidad educativa.

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