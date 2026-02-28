El fiscal de Prevención del Delito, Julio Salas, alertó sobre serias deficiencias en la infraestructura de la institución educativa I.E. Antonia Moreno de Cáceres – nivel primario, tras una inspección realizada junto a representantes de la Dirección Regional de Educación y de la Municipalidad Provincial de Ica.

Infraestructura en riesgo

Durante la supervisión, el magistrado informó que se detectaron paredes inclinadas y con pandeo, techos con filtraciones y cables eléctricos expuestos, condiciones que representan un riesgo directo para estudiantes, docentes y personal administrativo. “No podemos esperar que ocurra una desgracia para recién tomar acciones”, enfatizó.

Salas precisó que el plantel cuenta con estructuras que superan los 60 años de antigüedad, lo que evidencia el desgaste natural de las construcciones y la necesidad urgente de intervención. Señaló que esta situación genera preocupación, especialmente al tratarse de una institución emblemática de la ciudad.

El fiscal hizo un llamado al Gobierno Regional, a la Dirección Regional de Educación y al Programa Nacional de Infraestructura Educativa para que atiendan los requerimientos pendientes. Anunció que su despacho cursará los oficios correspondientes exhortando a las autoridades a viabilizar los trámites y asignar presupuesto para las mejoras necesarias.

Asimismo, indicó que los directores han manifestado impotencia e indignación, mostrando documentación que acredita reiterados pedidos de apoyo que no han sido atendidos por falta de recursos. “Los alumnos no pueden estar en condición de riesgo. Aquí la finalidad es actuar preventivamente”, subrayó.

En paralelo, el Ministerio Público viene desarrollando desde hace un mes operativos relacionados con presuntos cobros indebidos durante el proceso de matrículas en colegios públicos. El fiscal recordó que la matrícula es gratuita y que los aportes a la APAFA no son obligatorios ni pueden condicionar el acceso a la educación.

Finalmente, anunció que las inspecciones continuarán en otras instituciones educativas, incluyendo distritos de la provincia, con el objetivo de descentralizar el trabajo preventivo y verificar las condiciones de seguridad. Reiteró su exhortación a las autoridades para que adopten medidas inmediatas frente a lo que calificó como una “cruda realidad” en la infraestructura escolar.

